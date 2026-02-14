Росія запустила по Україні балістику та понад 100 дронів: деталі нічної атаки

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу. У місті внаслідок атаки зруйновано будинок, а згодом рятувальники виявили під завалами тіло жінки.

Також цієї ночі росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок, двоє постраждалих - жителі цієї оселі.

У ніч на 13 лютого російські війська атакували Україну балістикою та 154 ударними дронами. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.

Зокрема, під ударом російських безпілотників перебував порт в Одеській області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро - поранені.

Цілями російських військ у регіоні стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджено склади з добривами, виникли пожежі - зайнялися чотири легкові автомобілі та вантажні вагони.