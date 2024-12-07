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Росія запускала "Шахеди" зі сходу та півдня: де була загроза ударів

Фото: Росія запускала в бік України ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ввечері 7 грудня Росія запускала в бік України "Шахеди". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Повітряні сили розповіли, що різні групи "Шахедів" було помічено відразу на кількох напрямках:

  • Група БпЛА на півдні Харківської області, курс західний.
  • Група БпЛА в Дніпропетровській області курсом на Павлоградський район.
  • Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.

Пізніше групу дронів також помітили й у Чернігівській області.

За даними військових, станом на 22:52 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • у Чернігівській області в південно-західному напрямку;
  • через Сумську курсом на Чернігівську область;
  • у Полтавській області курсом на захід;
  • з Кіровоградської курсом на Миколаївську область;
  • в Дніпропетровській у північно-західному напрямку;
  • у Запорізькій області, курсом на Дніпропетровську область;
  • у Харківській області кілька груп БпЛА, курс західний.

О 22:57 було оголошено повітряну тривогу в Київській області.

Моніторингові канали повідомляють про перші "Шахеди", що рухаються від Ніжина у напрямку Київської області (Яготин). За їхніми даними, сьогодні очікується близько 100 ворожих БпЛА.

За даними Повітряних сил, станом на 23:45 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • на межі Черкаської та Київської областей курсом на захід;
  • з Сумської на Чернігівську області;
  • на півночі Чернігівської області;
  • з Кіровоградської на Миколаївську область;
  • декілька груп дронів у Полтавській області, курсом на захід;
  • група ударних БпЛА в Київській області, напрямок - Білоцерківський район;
  • ударний безпілотник з Кіровоградської на Вінницьку область.

Станом на 00:16 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • з Сумської на Полтавську область;
  • декількох груп БпЛА у Полтавській області курсом на захід;
  • на межі Харківської та Дніпропетровської областей курсом на захід;
  • ударний дрон у напрямку Києва з півдня.

За останніми даними військових, станом на 01:23 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • на межі Житомирської та Київської областей;
  • на межі Харківської та Полтавської областей.

За даними Повітряних сил станом на 4:51 зафіксовано ударний БпЛА у Житомирській області, що постійно змінює курс.

О 5:36 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних дронів по областях України.

Станом на 05:36 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Атаки дронів в Україні

Нагадаємо, що 6 грудня росіяни одразу трьома дронами атакували вугільне підприємство у Донецькій області.

Мало того, російські війська в ніч на 7 грудня атакували Україну безпілотниками. ППО збила половину з тих, що запустили окупанти.

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Війна Росії проти УкраїниОкупанти