Росія запускала "Шахеди" зі сходу та півдня: де була загроза ударів

Атаки дронів в Україні

Нагадаємо, що 6 грудня росіяни одразу трьома дронами атакували вугільне підприємство у Донецькій області.

Мало того, російські війська в ніч на 7 грудня атакували Україну безпілотниками. ППО збила половину з тих, що запустили окупанти.

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