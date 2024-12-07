РФ дронами атакувала вугільне підприємство у Донецькій області: є поранені

6 грудня росіяни одразу трьома дронами атакували вугільне підприємство у Донецькій області. Є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську МВА .

"Підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено", - зазначили у адміністрації.

Крім того, пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль.

За даними МВА, внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення - водій КрАЗу та охоронець. У першого лікарі констатували закритий перелам лівого передпліччя, у другого - осколкові поранення спини та лівого стегна.

"Близько 11:40 зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у с. Котлине", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Донецької області

Російські війська продовжують витрачати велику кількість живої сили для досягнення раніше поставленої мети - вийти на кордон Донецької та Луганської областей. Наразі на фронті РФ найбільше атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

При цьому окупанти обстрілюють населені пункти Донецької області, знищуючи будинки, вбиваючи місцевих жителів. Зокрема, під постійним вогнем перебувають Покровськ, Курахове, Костянтинівка.

Наприклад, наприкінці жовтня російська армія кілька разів завдавала ударів по Покровському району протягом дня. Тоді троє людей загинули, двоє були поранені.

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