Россия запустила "Шахеды" с востока и юга, - Воздушные силы

Атаки дронов в Украине

Напомним, что 6 декабря россияне сразу тремя дронами атаковали угольное предприятие в Донецкой области.

Более того, российские войска в ночь на 7 декабря атаковали Украину беспилотниками. ПВО сбило половину из тех, что запустили оккупанты.

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