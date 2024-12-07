Росія запускала "Шахеди" зі сходу та півдня: де була загроза ударів

Ввечері 7 грудня Росія запускала в бік України "Шахеди". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Станом на 05:36 мапа повітряних тривог України виглядала так:

О 5:36 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних дронів по областях України.

За даними Повітряних сил станом на 4:51 зафіксовано ударний БпЛА у Житомирській області, що постійно змінює курс.

За останніми даними військових, станом на 01:23 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

За даними Повітряних сил, станом на 23:45 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

Моніторингові канали повідомляють про перші "Шахеди", що рухаються від Ніжина у напрямку Київської області (Яготин). За їхніми даними, сьогодні очікується близько 100 ворожих БпЛА.

О 22:57 було оголошено повітряну тривогу в Київській області.

За даними військових, станом на 22:52 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

Пізніше групу дронів також помітили й у Чернігівській області.

Повітряні сили розповіли, що різні групи "Шахедів" було помічено відразу на кількох напрямках:

Атаки дронів в Україні

Нагадаємо, що 6 грудня росіяни одразу трьома дронами атакували вугільне підприємство у Донецькій області.

Мало того, російські війська в ніч на 7 грудня атакували Україну безпілотниками. ППО збила половину з тих, що запустили окупанти.

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