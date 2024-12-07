Росія запускала "Шахеди" зі сходу та півдня: де була загроза ударів
Ввечері 7 грудня Росія запускала в бік України "Шахеди". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Повітряні сили розповіли, що різні групи "Шахедів" було помічено відразу на кількох напрямках:
- Група БпЛА на півдні Харківської області, курс західний.
- Група БпЛА в Дніпропетровській області курсом на Павлоградський район.
- Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.
Пізніше групу дронів також помітили й у Чернігівській області.
За даними військових, станом на 22:52 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- у Чернігівській області в південно-західному напрямку;
- через Сумську курсом на Чернігівську область;
- у Полтавській області курсом на захід;
- з Кіровоградської курсом на Миколаївську область;
- в Дніпропетровській у північно-західному напрямку;
- у Запорізькій області, курсом на Дніпропетровську область;
- у Харківській області кілька груп БпЛА, курс західний.
О 22:57 було оголошено повітряну тривогу в Київській області.
Моніторингові канали повідомляють про перші "Шахеди", що рухаються від Ніжина у напрямку Київської області (Яготин). За їхніми даними, сьогодні очікується близько 100 ворожих БпЛА.
За даними Повітряних сил, станом на 23:45 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- на межі Черкаської та Київської областей курсом на захід;
- з Сумської на Чернігівську області;
- на півночі Чернігівської області;
- з Кіровоградської на Миколаївську область;
- декілька груп дронів у Полтавській області, курсом на захід;
- група ударних БпЛА в Київській області, напрямок - Білоцерківський район;
- ударний безпілотник з Кіровоградської на Вінницьку область.
Станом на 00:16 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- з Сумської на Полтавську область;
- декількох груп БпЛА у Полтавській області курсом на захід;
- на межі Харківської та Дніпропетровської областей курсом на захід;
- ударний дрон у напрямку Києва з півдня.
За останніми даними військових, станом на 01:23 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- на межі Житомирської та Київської областей;
- на межі Харківської та Полтавської областей.
За даними Повітряних сил станом на 4:51 зафіксовано ударний БпЛА у Житомирській області, що постійно змінює курс.
О 5:36 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних дронів по областях України.
Станом на 05:36 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Атаки дронів в Україні
Нагадаємо, що 6 грудня росіяни одразу трьома дронами атакували вугільне підприємство у Донецькій області.
Мало того, російські війська в ніч на 7 грудня атакували Україну безпілотниками. ППО збила половину з тих, що запустили окупанти.
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