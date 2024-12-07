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Россия запустила "Шахеды" с востока и юга, - Воздушные силы

Россия, Суббота 07 декабря 2024 21:36
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Россия запустила "Шахеды" с востока и юга, - Воздушные силы Фото: Россия запустила в сторону Украины "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия запустила в сторону Украины "Шахеды" вечером 7 декабря. Они были замечены на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Воздушные силы рассказали, что разные группы "Шахедов" были замечены сразу на нескольких направлениях:

  • Группа БПЛА на юге Харьковской области, курс западный.
  • Группа БПЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоградский район.
  • Несколько групп БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.

Позже группу дронов также заметили и в Черниговской области.

Атаки дронов в Украине

Напомним, что 6 декабря россияне сразу тремя дронами атаковали угольное предприятие в Донецкой области.

Более того, российские войска в ночь на 7 декабря атаковали Украину беспилотниками. ПВО сбило половину из тех, что запустили оккупанты.

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