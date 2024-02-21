Росія запустила "Шахеди". В Україні почали оголошувати повітряну тривогу
У частині регіонів України ввечері середи, 21 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни з півдня запустили безпілотники по типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних дронів", - повідомили у Повітряних силах.
Водночас повітряники попереджають про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.
Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Де оголошено тривогу
Обстріли України у ніч на 21 лютого
У ніч на 21 лютого російські терористи атакували Україну:
- зенітною керованою ракетою С-300 з території Ростовської області Росії;
- керованою авіаційною ракетою Х-59 з території Бєлгородської області Росії;
- 4-ма крилатими ракетами Х-22 з території Ростовської області Росії;
- 19-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території Приморсько-Ахтарську Росії.
Протиповітряна оборона знищила ракету Х-59 на території Полтавської області, а також 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
Інші шість БпЛА не досягли своїх цілей.
До відбиття нападу були залучені:
- зенітні ракетні підрозділи;
- мобільні вогневі групи;
- засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
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