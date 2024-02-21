Россия запустила "Шахеды". В Украине начали объявлять воздушную тревогу
В части регионов Украины вечером среды, 21 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне с юга запустили беспилотники по типу "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза ударных дронов", - сообщили в Воздушных силах.
В то же время, воздушники предупреждают об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.
В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Обстрелы Украины в ночь на 21 февраля
В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:
- зенитной управляемой ракетой С-300 с территории Ростовской области России;
- управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Белгородской области России;
- 4-мя крылатыми ракетами Х-22 с территории Ростовской области России;
- 19 ударными беспилотниками типа Shahed с территории Приморско-Ахтарской России.
Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.
К отражению нападения были вовлечены:
- зенитные ракетные подразделения;
- мобильные огневые группы;
- Средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
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