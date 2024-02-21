Россия запустила "Шахеды". В Украине начали объявлять воздушную тревогу

В части регионов Украины вечером среды, 21 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне с юга запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза ударных дронов", - сообщили в Воздушных силах.

В то же время, воздушники предупреждают об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины в ночь на 21 февраля

В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:

зенитной управляемой ракетой С-300 с территории Ростовской области России;

управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Белгородской области России;

4-мя крылатыми ракетами Х-22 с территории Ростовской области России;

19 ударными беспилотниками типа Shahed с территории Приморско-Ахтарской России.

Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.

К отражению нападения были вовлечены:

зенитные ракетные подразделения;

мобильные огневые группы;

Средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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