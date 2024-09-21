Росія запустила "Шахеди", у низці областей оголошено тривогу

Ввечері, 21 вересня, Росія вкотре запустила у бік України дрони типу "Шахед". Через це у низці областей України оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Спершу ворожий безпілотник було помічено о 20:28 в Сумській області. По дрону росіян працювали сили ППО.
Вже о 21:01 загроза застосування "Шахедів" була і для Полтавської області.
Станом на 21:54 БпЛА фіксували на межі Сумської та Полтавської областей (курс дрону південно-західний), а також на півдні Полтавської області (летів курсом на Кременчук).
За даними ПС, о 22:08 загроза застосування дронів існує вже і для Кіровоградської та Черкаської областей.
Згідно останньому наразі повідомленню, о 22:14 загроза застосування БпЛА теперь і в Харківській області.
Оновлено 23:00
Військові повідомляють про загрозу застосування ударних БпЛА у Чернігівській області.
Також існує загроза пуску ударних безпілотників у Херсонській та Миколаївській областях.
Крім того, дрони виявлені у Черкаській області, прямують на Черкаси.
Оновлено 23:15
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування БпЛА у Київській області.
Дрони "Шахед" рухаються з Черкаської вбік Київської області.
Також повідомляється про рух безпілотників у Миколаївській області курсом на південний захід.
Крім того, БпЛА виявлені у Полтавській області, рухаються курсом на південний-захід.
Оновлено 23:23
Повідомляється про загрозу застосування дронів у Донецькій та Дніпропетровській областях.
Крім того, нова група ворожих БпЛА зафіксована на межі Херсонської та Миколаївської областей.
Також "Шахеди" рухаються на півдні Сумської області, курс південно- західний.
На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через те, що Росія підняла в небо МіГ-31К.
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