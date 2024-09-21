Россия запустила "Шахеды", в ряде областей объявлена тревога

Сначала вражеский беспилотник был замечен в 20:28 в Сумской области. По дрону россиян работали силы ПВО.

Уже в 21:01 угроза применения Шахедов была и для Полтавской области.

По состоянию на 21.54 БпЛА фиксировали на границе Сумской и Полтавской областей (курс дрона юго-западный), а также на юге Полтавской области (летел курсом на Кременчуг).

По данным ПС, в 22:08 угроза применения дронов существует уже и для Кировоградской и Черкасской областей.

Согласно последнему сообщению, в 22:14 угроза применения БпЛА теперь и в Харьковской области.

Обновлено 23:00

Военные сообщают об угрозе применения ударных БпЛА в Черниговской области.

Также существует угроза пуска ударных беспилотников в Херсонской и Николаевской областях.

Кроме того, дроны обнаружены в Черкасской области, направляются на Черкассы.

Обновлено 23:15

Воздушные силы сообщают об угрозе применения БпЛА в Киевской области.

Дроны "Шахед" движутся из Черкасской в сторону Киевской области.

Также сообщается о движении беспилотников в Николаевской области курсом на юго-запад.

Кроме того, БпЛА обнаружены в Полтавской области, двигаются курсом на юго-запад.

В настоящий момент, карта воздушных тревог Украины выглядит так: