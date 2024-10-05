Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Обстріли України

Зауважимо, що за останні тижні російські військові наростили виробництво іранських дронів типу "Шахед". Тепер агресор може запускати понад 50 безпілотників на добу.

Водночас відомо, що російські окупанти протягом вересня щоденно обстрілювали територію України за допомогою "Шахедів".

В ніч на 4 жовтня російські терористи запустили в напрямку України 19 ударних дронів.

В Києві уламки збитого дрону спровокували пожежу в багатоповерхівці.

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