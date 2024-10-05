Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Заметим, что за последние недели российские военные нарастили производство иранских дронов типа "Шахед". Теперь агрессор может запускать более 50 беспилотников в день.

В то же время известно, что российские оккупанты в течение сентября ежедневно обстреливали территорию Украины с помощью "Шахедов".

В ночь на 4 октября российские террористы запустили в направлении Украины 19 ударных дронов.

В Киеве обломки сбитого дрона спровоцировали пожар в многоэтажке.

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