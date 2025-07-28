Росія запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, перші групи безпілотників було помічено близько 21:45 у Сумській області, вони рухались курсом на Суми. Окрім цього декілька груп дронів рухались у напрямку Харківської області.

Станом на 22:10 ворожі дрони було помічено у напрямку Чернігова.

Відомо, що росіяни запустили "Шахеди" з Курської та Бєлгородської областей.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

