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Россия запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

Иллюстративное фото: Россия запустила "Шахеды" по нескольким направлениям 28 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером понедельника, 28 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 21:45 в Сумской области, они двигались курсом на Сумы. Кроме этого несколько групп дронов двигались в направлении Харьковской области.

По состоянию на 22:10 вражеские дроны были замечены в направлении Чернигова.

Известно, что россияне запустили "Шахеды" из Курской и Белгородской областей.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Атака на Украину

В ночь на 28 июля Россия осуществила одну из самых массовых атак дронами. В Киеве обломки повредили жилые дома, ранены 8 человек, среди них ребенок. В Кропивницком - попадание по филармонии и инфраструктуре. В Днепропетровской области ранены двое, в Одессе - удар по портовой инфраструктуре.

Подробнее об атаке этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов