Росія запустила ракету по Україні з Білорусі: експерт пояснив дії РФ й попередив про загрозу

Російські війська ввечері 5 серпня в чергове масовано запустили ракети по Україні. Зокрема, як повідомили в Повітряних силах, летіли ракети на українські міста і з території Білорусі.
Чому росіяни вперше за багато місяців використали Білорусь для ударів по Україні, пояснив в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко.
Сьогодні ввечері під час ракетного нальоту на Україну в Telegram-каналі повітряних сил з'явилося повідомлення про ракети з Білорусі. Однак додаткових деталей чи роз'яснень не було. Наразі невідомо, чи пролетіли ракети з РФ через Білорусь, чи були запущені безпосередньо з її території.
На думку Мусієнка, цілком можливо, що росіяни використали Білорусь для удару по Україні, оскільки останнім часом там спостерігається активність військ РФ.
"Зараз ми бачимо, що активність російських військових і "вагнерівців" у Білорусі збільшилась, і провокацій звідти варто очікувати. Ми бачимо, що на сьогодні Білорусь вкотре розглядається Росією як серйозний плацдарм для ескалації проти Заходу, в першу чергу проти Польщі і Литви, і в другу чергу - проти України. Тому ми знову ж таки перед ризиками ракетних і повітряних атак звідти", - пояснив він.
Раніше деякі експерти вважали, що росіяни не завдають ударів по Україні з території Білорусі через позицію Лукашенка. Проте, як запевняє Мусієнко, відсутність ударів з Білорусі зовсім не пов'язана з Лукашенком.
"Атаки з території Білорусі не велися виключно тому, що у російської авіації були інші плани, інші маршрути, тільки через це. Як тільки їм знадобилась реалізація сценарію з Білорусі, а зараз, вочевидь, таких атак може збільшитися, вони почали знову ж таки використовувати повітряний простір Білорусі. Тому, власне кажучи, Лукашенка тут абсолютно ні до чого, він тут в принципі виключно виконавець", - зазначив експерт.
Ввечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети по території України. Спочатку була інформація про "Калібри" з півдня, які рухалися в бік Києва, а потім повернули в напрямку Хмельницького. А потім в Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісної ракети" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки інформації немає.
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