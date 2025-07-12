Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів

Росія в ніч на 12 липня запустила по Україні не тільки ударні безпілотники типу Шахед, а й ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Спочатку швидкісна ціль була зафіксована в Сумській області. Вона тримала курс на Полтавську область.
Ще одна ракета була помічена в Харківській області. Вона летіла в бік Полтавщини. Повітряні сили повідомляли, що цілі змінювали напрямок - на Миргород, на Глобине, на Семенівку, Черкаси, Шишаки, Охтирку.
Оновлено 3:50
"Фіксація ще одної крилатої ракети, в загальному 6 швидкісних, ворожих цілей за схожим маршрутом, в напрямку Кременчуцького водосховища. Одна з крилатих ракет продовжила через Лисянку, в напрямку Київщини", - розповіли у Повітряних Силах.
Голови місцевої влади закликали громадян перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.
Увечері стало відомо, що РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед".
Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому та Черкасах. Також мер Києва Віталій Кличко розповів, що в Голосіївському районі працює ППО.
Пізніше про вибухи повідомили в Києві, Чернівцях та Луцьку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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