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Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов

Фото: по Украине запущены ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия в ночь на 12 июля запустила по Украине не только ударные беспилотники типа Шахед, но и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области. Она держала курс на Полтавскую область.

Еще одна ракета была замечена в Харьковской области. Она летела в сторону Полтавщины. Воздушные силы сообщали, что цели меняли направление - на Миргород, на Глобино, на Семеновку, Черкассы, Шишаки, Охтырку.

Обновлено 3:50

"Фиксация еще одной крылатой ракеты, в общей сложности 6 скоростных, враждебных целей по схожему маршруту, в направлении Кременчугского водохранилища. Одна из крылатых ракет продолжила через Лысянку, в направлении Киевщины", - рассказали в Воздушных Силах.

Главы местных властей призвали граждан находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Где объявлена тревога

Ночная атака на Украину 12 июля

Вечером стало известно, что РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед".

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком и Черкассах. Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе работает ПВО.

Позже про взрывы сообщили в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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