Росія запустила понад 160 "Шахедів" по Україні: які результати показала ППО

Російська армія протягом останньої доби запустила по території України 166 ударних дронів по типу "Шахед". Сили ППО працювали у центральних та східних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 28 квітня 2025 року, з 23:30 27 квітня, противник атакував Україну 166-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів:
Основним напрямком ворога була Сумська та Черкаська області. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 17:00 підтверджено збиття 40 ударних дронів типу "Шахед" на сході, півночі та в центрі України. Також 74 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Нагадаємо, російська армія у ніч на 28 квітня традиційно запускала по території ударні дрони. Однак під ранок росіяни посилили атаку і дрони було помічено у низці центральних областей.
Вже після 11 ранку стало відомо про дрон над Черкасами, саме місто зазнало масованої атаки.
Згодом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що терористи пошкодили об'єкт інфраструктури у місті. Він закликав терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках.
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