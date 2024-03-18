Росія запустила з півночі "Шахеди". В Україні почали оголошувати тривогу

У частині регіонів України ввечері понеділка, 18 березня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Близько 22:00 невідомий безпілотник було помічено у Сумській області. За попередніми даними ворожий дрон рухається у напрямку Чернігівської області.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Станом на 22:20 сигнал тривоги оголошено у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 березня на Суми було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, ніхто з громадян не постраждав. В адміністрації зазначили, що "ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ".

Крім того, 17 березня російські окупанти обстріляли Конотоп Сумської області, місцеві жителі чули кілька вибухів. У Сумській обласній військовій адміністрації підкреслили, що російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення області.

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