Россия запустила с севера "Шахеды". В Украине начали объявлять тревогу

В части регионов Украины вечером понедельника, 18 марта, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Около 22:00 неизвестный беспилотник был замечен в Сумской области. По предварительным данным, вражеский дрон движется в направлении Черниговской области.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

По состоянию на 22.20 сигнал тревоги объявлен в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, в результате российской атаки 17 марта на Сумы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города, никто из граждан не пострадал. В администрации отметили, что "ситуация на границе находится под контролем ВСУ".

Кроме того, 17 марта российские кафиры обстреляли Конотоп Сумской области, местные жители слышали несколько взрывов. В Сумской областной военной администрации подчеркнули, что российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения области.

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