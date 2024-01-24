Росія запустила з півдня "Шахеди". Де попереджають про небезпеку

Як повідомили у Повітряних силах, цього разу росіяни запустили безпілотники з півдня України. Станом на 20:35 повітряну тривогу вже оголошено у Одеській та Миколаївській областях.

"Декілька безпілотників типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одеси! Курс може змінюватись", - пишуть повітряники.

Оновлено о 21:00.

Повітряні сили попередили, що загроза атаки безпілотниками поширилась також на Дніпропетровську та Запорізьку області.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Обстріл України

Російські війська в ніч із 23 на 24 січня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", українські сили ППО знищили один із 6 дронів-камікадзе.

Крім того, увечері 23 січня росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.

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