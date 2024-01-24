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Россия запустила с юга "Шахеды". Где предупреждают об опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером среды, 24 января, снова запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы в Telegram.

Как сообщили в воздушных силах, на этот раз россияне запустили беспилотники с юга Украины. По состоянию на 20:35 воздушная тревога уже объявлена в Одесской и Николаевской областях.

"Несколько беспилотников типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одессы! Курс может меняться", - пишут воздушники.

Обновлено в 21:00.

Воздушные силы предупредили, что угроза атаки беспилотниками распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.

Обновлено в 21:45.

В Одессе и области отбой тревоги. Однако тревога все еще объявлена в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Воздушные силы предупреждают о вражеских беспилотниках.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Обстрел Украины

Российские войска в ночь с 23 на 24 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед", украинские силы ПВО уничтожили один из 6 дронов-камикадзе.

Кроме того, вечером 23 января россияне нанесли очередной удар по Харькову , зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.

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