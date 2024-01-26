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Росія запустила з півдня "Шахеди". Де оголошено повітряну тривогу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері п'ятниці, 26 січня, в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили в Telegram.

За даними повітряників, ударні дрони були помічені на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Вони тримають північно-західний курс.

"Загроза уданих дронів типу "Shahed" в областях, де оголошена повітряна тривога. Групи дронів з Херсонської області через Миколаївську в напрямку Кіровоградської області", - сказано і у повідомленні.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Нічна атака "Шахедів" 25 січня

Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України. Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.

Силам протиповітряної оборони вдалось збити 11 дронів-камікадзе: 10 в Одеській області та один - у Миколаївській.

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Атака дронівВійна Росії проти України