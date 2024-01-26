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Россия запустила с юга "Шахеды". Где объявлена воздушная тревога

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером пятницы, 26 января, в очередной раз запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы в Telegram.

По данным воздушников, ударные дроны были отмечены на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Они держат северо-западный курс.

"Угроза данных дронов типа "Shahed" в областях, где объявлена воздушная тревога. Группы дронов из Херсонской области через Николаевскую в направлении Кировоградской области", - сказано и в сообщении.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Ночная атака "Шахедов" 25 января

Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed на юг Украины. Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 11 дронов-камикадзе: 10 в Одесской области и один – в Николаевской.

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