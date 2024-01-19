Росія запустила з півдня "Шахеди". Де оголошено повітряну тривогу

Як повідомили у Повітряних силах, цього разу росіяни запустили безпілотники з півдня України. Станом на 20:35 повітряну тривогу вже оголошено у Херсонській та Миколаївській областях.

"Увага! Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних дронів! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - пишуть повітряники.

Оновлено о 21:25.

Повітряну тривогу було оголошено в Одеській області. Моніторингові Telegram-канали повідомляють про рух декількох груп російських безпілотників на північ та захід.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Атака проти України у ніч на 18 січня

У ніч на 18 січня терористи вкотре вдались до атаки проти України ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом ворог застосував 33 одиниці дронів, які запустив з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії. Також атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківській області.

Протиповітряна оборона знищила 22 одиниці ворожих дронів, ніші дрони не досягли своїх цілей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - писали Повітряні сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.