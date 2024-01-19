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Россия запустила с юга "Шахеды". Где объявлена воздушная тревога

Иллюстративное фото: Россия запустила с юга "Шахеды" вечером пятницы 19 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером пятницы, 19 января, снова запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы в Telegram.

Как сообщили в воздушных силах, на этот раз россияне запустили беспилотники с юга Украины. По состоянию на 20:35 воздушная тревога уже объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

"Внимание! Херсонская и Николаевская области - угроза применения врагом ударных дронов! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - пишут воздушники.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Атака против Украины в ночь на 18 января

В ночь на 18 января террористы в очередной раз прибегли к атаке против Украины ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В общей сложности враг применил 33 единицы дронов, которые запустил из района Приморско-Ахтарск и Курской области России. Также атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области.

Противовоздушная оборона уничтожила 22 единицы вражеских дронов, ниши дроны не достигли своих целей.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ", - писали Воздушные силы.

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