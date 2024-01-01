Росія запустила на Нікопольський район 7 дронів-камікадзе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За його даними, Росія спрямувала 7 дронів-камікадзе на Нікопольській район. Також ворог "крив" артилерійським вогнем. Ударів було завдання бити по райцентру та Мирівській громаді.

"Атакували окупанти і Криворіжжя. Вчинили артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджені лінії електропередач та інтернет-зв'язку. Тривають відновлювальні роботи", - сказано у повідомленні.

Він зауважив, що цього разу обійшлось без втрат.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Внаслідок обстрілу 29 грудня постраждали троє чоловіків.Тоді ж ворог атакував адміністративний центр артилерією та "Шахедами". Пошкодження отримали 11 приватних і 1 двоповерховий будинок, гуртожиток, а також 6 господарських будівель.

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