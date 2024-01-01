Россия запустила на Никопольский район 7 дронов-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его данным, Россия направила 7 дронов-камикадзе на Никопольский район. Также враг "крыл" артиллерийским огнем. Ударов была задача бить по райцентру и Мировскому обществу.

"Атаковали оккупанты и Криворожье. Совершили артобстрел Зеленодольского общества. Повреждены линии электропередач и интернет-связи. Продолжаются восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Он отметил, что в этот раз обошлось без потерь.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В результате обстрела 29 декабря пострадали трое мужчин. Тогда же враг атаковал административный центр артиллерией и "Шахедами". Повреждения получили 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие, а также 6 хозяйственных построек.

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