Росія запустила найбільший новий нафтовий проект: що відомо

Росія після кількох років затримок розпочала комерційний експорт нафти з масштабного арктичного проєкту "Восток Ойл". Його реалізація має стати однією з найбільших спроб Москви наростити видобуток нафти з часів розпаду СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За даними ЗМІ, російська компанія "Роснефть" у вересні почала завантажувати танкери льодового класу на терміналі "Бухта Север" на півострові Таймир.

Об'єми проекту

Проєкт "Восток Ойл" об'єднує понад 13 родовищ у Таймирі та Східному Сибіру. За оцінками "Роснефти", їхні запаси становлять близько 51 млрд барелів нафти. Потенційну потужність проєкту раніше оцінювали у 2 млн барелів на добу.

На першому етапі фактичні обсяги видобутку та експорту будуть значно меншими. За даними джерел видання, у нафтовій галузі, у 2026 році відвантаження можуть становити близько 150 тисяч барелів на добу, або 500–700 тисяч тонн на місяць.

"Роснефть" планує збільшити експорт до 600 тисяч барелів на добу, або приблизно 30 млн тонн на рік, у другій половині 2027 року. До 2030 року компанія розраховує вийти на рівень близько 1 млн барелів на добу.

Першими нафту з термінала завантажили танкери льодового класу Akademik Gubkin і Valentin Pikul. Ще два судна - Vladimir Monomakh і Vladimir Vinogradov - очікували на завантаження.

Проєкт "Восток Ойл" був представлений у 2019 році як флагманський проєкт "Роснефти". Спочатку до нього планували залучити іноземних партнерів, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження західних санкцій іноземні компанії вийшли з проєкту.

Серед компаній, які раніше були пов'язані з "Восток Ойл", були BP, Trafigura та Vitol. Після їхнього виходу "Роснефти" довелося значною мірою покладатися на власні ресурси.

Можливості експорту

Важливою особливістю проєкту є можливість експортувати нафту до азійських ринків через Північний морський шлях. Термінал "Бухта Север" розташований у російській Арктиці, а для транспортування нафти цим маршрутом використовуються судна льодового класу.

Запуск "Восток Ойл" відбувається на тлі проблем російської нафтової галузі та скорочення видобутку. Москва розраховує, що новий масштабний проєкт допоможе підтримати обсяги видобутку та збільшити експорт нафти, насамперед до азійських країн.