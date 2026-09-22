Россия запустила самый большой нефтяной проект: что известно

Россия после нескольких лет задержек приступила к коммерческому экспорту нефти из масштабного арктического проекта "Восток Ойл". Его реализация должна стать одной из самых больших попыток Москвы нарастить добычу нефти со времен распада СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным СМИ, российская компания "Роснефть" в сентябре начала скачивать танкеры ледового класса на терминале "Бухта Север" на полуострове Таймыр.

Объемы проекта

Проект "Восток Ойл" объединяет более 13 месторождений в Таймыре и Восточной Сибири. По оценкам "Роснефти", их запасы составляют около 51 млрд баррелей нефти. Потенциальную мощность проекта ранее оценивали в 2 млн баррелей в сутки.

На первом этапе фактические объемы добычи и экспорта будут значительно меньше. По данным источников издания, в нефтяной отрасли в 2026 году отгрузки могут составить около 150 тысяч баррелей в сутки, или 500–700 тысяч тонн в месяц.

"Роснефть" планирует увеличить экспорт до 600 тысяч баррелей в сутки, или примерно 30 млн. тонн в год, во второй половине 2027 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на уровень около 1 млн баррелей в сутки.

Первыми нефть с терминала загрузили танкеры ледового класса Akademik Gubkin и Valentin Pikul. Еще два судна - Владимир Мономакх и Владимир Виноградов - ожидали загрузки.

Проект "Восток Ойл" был представлен в 2019 году как флагманский проект "Роснефти". Сначала к нему планировали привлечь иностранных партнеров, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения западных санкций иностранные компании вышли из проекта.

Среди компаний, ранее связанных с "Восток Ойл", были BP, Trafigura и Vitol. После их выхода "Роснефти" пришлось в значительной степени полагаться на собственные ресурсы.

Возможности экспорта

Важной особенностью проекта является возможность экспорта нефти на азиатские рынки через Северный морской путь. Терминал "Бухта Север" расположен в российской Арктике, а для транспортировки нефти по этому маршруту используются суда ледового класса.

Запуск "Восток Ойл" производится на фоне проблем российской нефтяной отрасли и сокращения добычи. Москва рассчитывает, что новый масштабный проект поможет поддержать объемы добычи и увеличить экспорт нефти, прежде всего в азиатские страны.