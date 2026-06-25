Росія запустила балістику по Києву, прогриміли вибухи

Зокрема, окупанти атакували Київ у ніч на 15 червня. Тоді ворог запустив лише по столиці понад 60 ракет, всього він застосував 70 ракет.

Також росіяни застосовували для удару по Києву "Шахеди". Один із дронів вдарив по Києво-Печерській лаврі, було пошкоджено Успенський собор.