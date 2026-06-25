Россия запустила баллистику по Киеву, прогремели взрывы

В частности, оккупанты атаковали Киев в ночь на 15 июня. Тогда враг запустил только по столице более 60 ракет, всего он применил 70 ракет.

Также россияне применяли для удара по Киеву "Шахеды". Один из дронов ударил по Киево-Печерской лавре, был поврежден Успенский собор.