Россия запустила баллистику по Киеву, прогремели взрывы

Российские оккупанты в четверг, 25 июня, вечером атакуют Киев баллистическими ракетами. Местные жители услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях", - написал Ткаченко.
Тем временем Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.
Более детальной информации об атаке россиян пока нет.
Обновлено 21:24
Кличко рассказал, что в Дарницком районе Киева упали обломки ракет. Экстренные службы уже направляются на место происшествия.
Тем временем Ткаченко уточнил, что по вражеским ракетам отработали силы ПВО.
По его словам, локаций, где упали обломки, вероятно, будет больше.
Обновлено 21:38
В Дарницком районе Киева загорелось складское помещение, рассказал мэр.
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят ракетные удары по Украине. Приоритетной целью врага являются объекты гражданской инфраструктуры.
Во время ударов по Киеву россияне последнее время активно применяют баллистические ракеты. Это связано с тем, что у Украины недостаточно перехватчиков баллистики, в этом вопросе страна сильно зависит от ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, которые производят в США и Германии.
В частности, оккупанты атаковали Киев в ночь на 15 июня. Тогда враг запустил только по столице более 60 ракет, всего он применил 70 ракет.
Также россияне применяли для удара по Киеву "Шахеды". Один из дронов ударил по Киево-Печерской лавре, был поврежден Успенский собор.