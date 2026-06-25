Росія запустила балістику по Києву, прогриміли вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram та мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

Під час ударів по Києву росіяни останнім часом активно застосовують балістичні ракети. Це пов'язано з тим, що Україна недостатньо перехоплює балістики, в цьому питанні країна сильно залежить від ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot, які виробляють у США та Німеччині.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ракетних ударів по Україні. Пріоритетною ціллю ворога є об'єкти цивільної інфраструктури.

За його словами, локацій, де впали уламки, ймовірно, буде більше.

Тим часом Ткаченко уточнив, що по ворожих ракетах відпрацювали сили ППО.

Кличко розповів, що у Дарницькому районі Києва впали уламки ракет. Екстрені служби вже прямують на місце події.

Більш детальної інформації про атаку росіян наразі немає.

Тим часом Кличко зазначив, що сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

"Ворог запускає балістичні ракети по Києву. Знаходьтесь в укриттях", - написав Ткаченко.

Зокрема, окупанти атакували Київ у ніч на 15 червня. Тоді ворог запустив лише по столиці понад 60 ракет, всього він застосував 70 ракет.

Також росіяни застосовували для удару по Києву "Шахеди". Один із дронів вдарив по Києво-Печерській лаврі, було пошкоджено Успенський собор.