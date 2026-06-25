Росія запустила балістику по Києву, прогриміли вибухи
Російські окупанти у четвер, 25 червня, увечері атакують Київ балістичними ракетами. Місцеві мешканці почули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"Ворог запускає балістичні ракети по Києву. Знаходьтесь в укриттях", - написав Ткаченко.
Тим часом Кличко зазначив, що сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Більш детальної інформації про атаку росіян наразі немає.
Оновлено 21:24
Кличко розповів, що у Дарницькому районі Києва впали уламки ракет. Екстрені служби вже прямують на місце події.
Тим часом Ткаченко уточнив, що по ворожих ракетах відпрацювали сили ППО.
За його словами, локацій, де впали уламки, ймовірно, буде більше.
Оновлено 21:38
У Дарницькому районі Києва загорілося складське приміщення, розповів мер.
Удари по Україні
Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ракетних ударів по Україні. Пріоритетною ціллю ворога є об'єкти цивільної інфраструктури.
Під час ударів по Києву росіяни останнім часом активно застосовують балістичні ракети. Це пов'язано з тим, що Україна недостатньо перехоплює балістики, в цьому питанні країна сильно залежить від ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot, які виробляють у США та Німеччині.
Зокрема, окупанти атакували Київ у ніч на 15 червня. Тоді ворог запустив лише по столиці понад 60 ракет, всього він застосував 70 ракет.
Також росіяни застосовували для удару по Києву "Шахеди". Один із дронів вдарив по Києво-Печерській лаврі, було пошкоджено Успенський собор.