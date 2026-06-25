Россия запустила баллистику по Киеву, прогремели взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Во время ударов по Киеву россияне последнее время активно применяют баллистические ракеты. Это связано с тем, что у Украины недостаточно перехватчиков баллистики, в этом вопросе страна сильно зависит от ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, которые производят в США и Германии.

По его словам, локаций, где упали обломки, вероятно, будет больше.

Тем временем Ткаченко уточнил, что по вражеским ракетам отработали силы ПВО.

Кличко рассказал, что в Дарницком районе Киева упали обломки ракет. Экстренные службы уже направляются на место происшествия.

Более детальной информации об атаке россиян пока нет.

Тем временем Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

В частности, оккупанты атаковали Киев в ночь на 15 июня. Тогда враг запустил только по столице более 60 ракет, всего он применил 70 ракет.

Также россияне применяли для удара по Киеву "Шахеды". Один из дронов ударил по Киево-Печерской лавре, был поврежден Успенский собор.