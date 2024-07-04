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Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО не збила лише один російський безпілотник 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 4 липня такували Україну, випустивши 22 дрони-камікадзе. ППО не збила лише один безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 4 липня  противник атакував 22 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області", - розповів він.

За словами Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" .

Ворожі цілі, за даними генерала, були уражені у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 у Повітряних силах попередили про атаку російських дронів. В Україні оголосили тривогу. Вже після 1:00 на Київщині пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Як пізніше стало відомо, всі ударні безпілотники противника, які намагалися атакувати Київ цієї ночі, були знищені ППО на підступах до Києва.

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ППОВійна в Україні