Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 у Повітряних силах попередили про атаку російських дронів. В Україні оголосили тривогу. Вже після 1:00 на Київщині пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Як пізніше стало відомо, всі ударні безпілотники противника, які намагалися атакувати Київ цієї ночі, були знищені ППО на підступах до Києва.

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