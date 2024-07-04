Россия запустила по Украине более 20 дронов. Как отработала ПВО

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 в Воздушных силах предупредили об атаке российских дронов. В Украине объявили тревогу. Уже после 1:00 в Киевской области послышались взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Как позже стало известно все ударные беспилотники противника, пытавшиеся атаковать Киев этой ночью, были уничтожены ПВО на подступах к Киеву.

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