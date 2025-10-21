UA

Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія запускає по Україні все більше дронів: британська розвідка назвала цифри

Ілюстративне фото: Росія посилила удари "Шахедами" по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти збільшують застосування проти України ударних безпілотників. У вересні ворог використав понад 5 тисяч таких дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.

За інформацією розвідки Британії, у вересні Росія випустила близько 5500 ударних безпілотників по Україні. Це помітно більше, ніж у серпні, коли їх було приблизно 4100. Тоді атаки, ймовірно, були скорочені, щоб створити видимість готовності до "серйозних переговорів". У жовтні 2025 року Росія станом на сьогодні запустила понад 3000 таких безпілотників.

Темп ударів залишається високим. У вересні Росія провела чотири масовані атаки за участю стратегічних бомбардувальників. Наймасштабніша сталася 7 вересня - було випущено понад 800 цілей, переважно дронів.

У розвідці уточнили, що комбінація ракет і дронів покликана перевантажити українську ППО і підвищити шанси виживання російських снарядів. За місяць Росія також запустила понад 70 новітніх крилатих ракет AS-23a KODIAK (натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

"Критична національна інфраструктура України майже напевно стала пріоритетною метою Росії. Москва, як і раніше, прагне завдати шкоди українській енергетичній системі перед зимовим сезоном. Тільки в жовтні 2025 року Росія вже здійснила чотири масштабні атаки на об'єкти української критичної інфраструктури", - додали в розвідці.

Атака дронів 21 жовтня

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, вдень російські окупанти завдали масованого удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Там було близько 20 "прильотів" ударних безпілотників.

Унаслідок такої атаки окупантів загинули три людини. Ще 10 мирних жителів постраждали, серед них 10-річна дівчинка.

