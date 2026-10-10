Росія не запропонувала США жодних поступок щодо України за дизельну угоду, - ISW

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо експорту дизеля. За словами американського президента, мета рішення - збільшити постачання пального на ринки США та інших країн.

За вказівкою Трампа Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки.

Скільки дизеля Росія планує поставити

Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки понад 300 тисяч тонн дизеля. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді 2026 року, а згодом - ще один мільйон тонн.

Крім того, російські нафтопереробні заводи можуть поставити ще три мільйони тонн пального у короткий термін. Можливі обсяги залежатимуть від стану підприємств та їхньої здатності забезпечити додаткове виробництво.

Водночас у 2025 році на Росію припадало лише 9,5% світового експорту дизельного пального. А 8 липня 2026 року Москва тимчасово заборонила експорт дизеля.

Таке рішення ухвалили на тлі активізації українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах і логістичних маршрутах. Зокрема, атаки були спрямовані на постачання пального до окупованих територій України та російських військ на фронті.

Чому угода може допомогти Росії

В ISW вважають, що дозвіл на експорт російського дизеля може збільшити доходи Москви та дати їй додаткові ресурси для продовження війни проти України.

На думку аналітиків, це також може ускладнити зусилля США, спрямовані на припинення бойових дій. Прибутки від продажу нафтопродуктів дозволять Росії й надалі фінансувати воєнні витрати.

В Інституті вивчення війни звернули увагу й на переговорний аспект домовленості. За оцінкою аналітиків, рішення Вашингтона є односторонньою поступкою США, тоді як Росія не запропонувала зустрічних кроків у переговорах про завершення війни.

Таким чином, послаблення обмежень може принести Росії економічну вигоду, не забезпечивши натомість поступок Москви щодо припинення війни проти України.