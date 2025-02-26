Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземів на окупованих територіях України, - NBC

Неназвані американські чиновники і ще одне джерело розповіли телеканалу, що, минулого тижня високопоставлені помічники російського диктатора Володимира Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками на зустрічі в Саудівській Аравії.

Чиновники США зазначили, що йшлося про надання доступу США до корисних копалин у тимчасово окупованій частині Донецької та Запорізької областей. За даними співрозмовників NBC News, США не брали на себе зобов'язань щодо укладення угоди, але й не відкинули її.

Президент США Дональд Трамп ще вчора, 25 лютого, заявив, що угода з Росією про корисні копалини "може відбутися".

Зі свого боку очільник Кремля розповідав, що він нібито може дати США доступ до рідкісних корисних копалин на окупованій території України.

Як пише NBC News, така угода "фактично гарантує", що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України в рамках укладення мирної угоди.