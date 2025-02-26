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Россия предложила США сделку по редкоземам на оккупированных территориях Украины, - NBC

Иллюстративное фото: США могут обсуждать сделку о редкоземах с Россией (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Россия предлагает США соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает, что США получат права собственности на минералы, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Неназванные американские чиновники и еще один источник рассказали телеканалу, что, на прошлой неделе высокопоставленные помощники российского диктатора Владимира Путина обсудили идею о сделке по редкоземам с американскими чиновниками на встрече в Саудовской Аравии. 

Чиновники США отметили, что речь шла о предоставлении доступа США к полезным ископаемым во временно оккупированной части Донецкой и Запорожской областей. По данным собеседников NBC News, США не брали на себя обязательств по заключению сделки, но и не отбросили ее. 

Президент США Дональд Трамп еще вчера, 25 февраля, заявил, что соглашение с Россией о полезных ископаемых "может состояться". 

В свою очередь глава Кремля рассказывал, что он якобы может дать США доступ к редким полезным ископаемым на оккупированной территории Украины. 

Как пишет NBC News, такое соглашение "фактически гарантирует", что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины в рамках заключения мирной сделки. 

Планы США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что его страна хочет заключить с Россией несколько сделок "по экономическому развитию".

Он уточнял, что на территории России есть много редкоземельных металлов и другие ценные вещи, которые "США могли бы использовать".

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