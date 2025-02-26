Неназванные американские чиновники и еще один источник рассказали телеканалу, что, на прошлой неделе высокопоставленные помощники российского диктатора Владимира Путина обсудили идею о сделке по редкоземам с американскими чиновниками на встрече в Саудовской Аравии.

Чиновники США отметили, что речь шла о предоставлении доступа США к полезным ископаемым во временно оккупированной части Донецкой и Запорожской областей. По данным собеседников NBC News, США не брали на себя обязательств по заключению сделки, но и не отбросили ее.

Президент США Дональд Трамп еще вчера, 25 февраля, заявил, что соглашение с Россией о полезных ископаемых "может состояться".

В свою очередь глава Кремля рассказывал, что он якобы может дать США доступ к редким полезным ископаемым на оккупированной территории Украины.

Как пишет NBC News, такое соглашение "фактически гарантирует", что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины в рамках заключения мирной сделки.