Росія запропонувала "новий підхід" щодо врегулювання війни в Україні, - Рубіо

Зустріч Рубіо з Лавровим

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, державний секретар США Марко Рубіо провів у Малайзії зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України.

Рубіо зазначив, що стратегія США в контексті припинення війни РФ проти України полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення конфлікту.

Голова Держдепу уточнив, що під час зустрічі вони з Лавровим обмінялися ідеями та зауваженнями, які він уже сьогодні ввечері передасть до Вашингтона.

За словами Рубіо, переговори з Лавровим були "відвертими та важливими". Вони обговорили й інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Але цей конфлікт залишався ключовою темою бесіди.

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