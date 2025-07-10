Россия предложила "новый подход" по урегулированию войны в Украине, - Рубио

Встреча Рубио с Лавровым

Напомним, сегодня, 10 июля, государственный секретарь США Марко Рубио провел в Малайзии встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не проявляет гибкости, которая необходима для завершения войны против Украины.

Рубио отметил, что стратегия США в контексте прекращения войны РФ против Украины заключается в том, чтобы продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, которые участвуют в поиске решения конфликта.

Глава Госдепа уточнил, что во время встречи они с Лавровым обменялись идеями и замечаниями, которые он уже сегодня вечером передаст в Вашингтон.

По словам Рубио, переговоры с Лавровым были "откровенными и важными". Они обсудили и другие вопросы, которые не связаны с войной в Украине. Но этот конфликт оставался ключевой темой беседы.

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