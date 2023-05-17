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Росія заморозила банківські рахунки посольства Данії

Фото: Росія заморозила банківські рахунки посольства Данії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія ще минулого літа заморозила банківські рахунки посольства Данії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Данії.

МЗС Данії заявило, що обмеження, запроваджені російською владою, призвели до блокування банківських карток посольства.

"Підвищені вимоги до документації перед усіма виплатами конкретно означають, що посольство вже тривалий час виплачує зарплату співробітникам і оплачує рахунки готівкою", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Центральний банк Росії не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія без жодних пояснень ще у квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії.

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