Россия заморозила банковские счета посольства Дании

Россия еще прошлым летом заморозила банковские счета посольства Дании.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Дании.
МИД Дании заявил, что ограничения, введенные российскими властями, привели к блокированию банковских карт посольства.
"Повышенные требования к документации перед всеми выплатами конкретно означают, что посольство уже долго выплачивает зарплату сотрудникам и оплачивает счета наличными", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что Центральный банк России не ответил на запрос о комментарии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия без объяснений еще в апреле заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.