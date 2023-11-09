Росія заманює ветеранів ПВК "Вагнера" повернутися на війну в Україні, - NYT

У Росії намагаються завербувати ветеранів ПВК "Вагнера" для подальшого повернення на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами колишніх бійців угрупування та військових блогерів, російські Збройні сили активізують свої зусилля з вербування ветеранів ПВК "Вагнера", оскільки Кремль намагається уникнути чергової мобілізації та врятувати частину бойового потенціалу сил після заколоту і загибелі лідера найманців Євгена Пригожина.

Так, за даними видання, четверо колишніх російських ув'язнених, які воювали разом з "вагнерівцями" на сході України, заявили, що протягом останніх тижнів отримували дзвінки та повідомлення з пропозицією нових військових контрактів, що підтверджує нещодавні повідомлення російських військових блогерів.

Окрім того, троє колишніх бійців зазначили, що їх спеціально закликали приєднатися до Росгвардії.

"ПВК "Вагнера" офіційно стає частиною Росгвардії. Вся структура, методи роботи й командири залишаються колишніми", - цитує NYT текст листа, який отримав колишній "вагнерівець.

Водночас видання зазначає, що автентичність повідомленняне вдалося перевірити, але воно надійшло на тлі ширших зусиль Росгвардії представити себе наступником ПВК "Вагнера", яка на піку свого розвитку налічувала десятки тисяч бійців на трьох континентах.

Найманці "Вагнера" в Україні

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Пригожина сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.

А в Інституті вивчення війни зазначали, що найманці можуть знову стати серйозною загрозою для ЗСУ, перейшовши під командування Росгвардії.