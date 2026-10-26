Росія залучила ще один авіазавод до виробництва модулів УМПК для КАБів

Що показали платежі

За даними CDR, зв'язок СмАЗ із виробництвом УМПК підтверджують платежі за консольні елементи, профілі та вставки з позначкою "для УМПК". Їх завод здійснював через ТРВ-Інжиніринг, централізованого оператора закупівель КТРВ, за контрактом № 3452/КП-25 від 14 травня 2025 року. 22 травня підприємство сплатило аванс у 138,32 млн рублів, або 70% вартості замовлення.

Окремо завод купував приводи постійного струму за контрактом від 29 квітня 2025 року: вісім платежів стосувалися 12 156 приводів. CDR зіставив їх із партією сервоприводів SR300, за яку "Омнітрейд" отримав кошти за договором того ж дня, і зазначає, що кількість, розміри партій і послідовність платежів збігаються. У відкритих джерелах підтвердження причетності СмАЗ до УМПК раніше не знаходили.

Чому це важливо

У звіті пояснюють, що серії SR застосовують у керованих авіабомбах, а свідчень їх використання в серійних крилатих ракетах чи БпЛА аналітики не знайшли. Тому паралельні закупівлі конструкційних елементів з позначкою "для УМПК" CDR вважає підтвердженням гіпотези про участь заводу у виготовленні комплектів. У 2025 році СмАЗ заплатив за приводи та конструкційні елементи для УМПК близько 3,5 млрд рублів (приблизно 42 млн доларів).

У CDR роблять висновок, що залучення нових підприємств може свідчити про намір Росії підтримувати інтенсивні наступальні дії тривалий час. Фінансові дані ТРВ-Інжиніринг за 2025 рік перебувають у розпорядженні самого центру.

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