Росія залучила десятки дітей з Бердянська до "Юнармії", - Лубінець

Росія продовжує порушувати права дітей та перетворює їх на інструменти пропаганди. В рамках цього окупанти залучили до "Юнармії" 40 українських дітей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"З відкритих джерел стало відомо, що 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області, були залучені до "Юнармія" - так званого “воєнно-патріотичного” руху, який нав’язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму", - наголосив Лубінець.
За його словами, дітей змушують складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси" та "плекати великий патріотизм". Після цього їх навчають вогневої та тактичної підготовки, а також керуванню дронами.
"Ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни", - пояснив омбудсмен.
Він також підкреслив, що це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
"Згідно з ними дітям гарантується на окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань. Закликаю міжнародну спільноту до рішучих дій: посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії!", - додав Лубінець.
Зауважимо, що станом на листопад Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. За даними Лубінця, додому вдалося повернути лише 1012 маленьких українців.
Зауважимо, що Лубінець попередив про ризик депортації 1,5 млн українських дітей, які перебувають на окупованих територіях України.
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