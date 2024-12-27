Россия привлекла десятки детей из Бердянска в "Юнармию", - Лубинец

"Из открытых источников стало известно, что 40 украинских детей из Бердянска, Запорожской области, были привлечены к "Юнармии" - так называемому "военно-патриотическому" движению, которое навязывает идеологию российской агрессии и воспитывает будущих солдат оккупационного режима", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, детей заставляют принимать "присягу на верность" России, обещать "защищать ее интересы" и "лелеять большой патриотизм". После этого их обучают огневой и тактической подготовке, а также управлению дронами.

"Эти молодежные движения используются Россией как инструмент для насильственного перевоспитания украинских детей, лишения их национальной идентичности и подготовки к участию в войне против собственной страны", - пояснил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

"Согласно им детям гарантируется на оккупированных территориях защита от принуждения, насилия и привлечения к военным формированиям. Призываю международное сообщество к решительным действиям: усилению санкций, активизации дипломатического давления и привлечения внимания к преступлениям России!", - добавил Лубинец.