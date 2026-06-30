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Росія закриває пункти пропуску на кордонах з трьома країнами НАТО

22:52 30.06.2026 Вт
2 хв
Рішення Москви стосується людей, транспортних засобів, а також товарів і вантажів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: кордон між Росією та Естонією (Getty Images)

Росія з 1 липня тимчасово призупинить рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне розпорядження російського уряду оприлюднило ТАСС.

"Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року рух людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон РФ на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації за переліком згідно з додатком", - сказано в документі.

Зокрема, на російсько-фінській ділянці кордону роботу зупинять такі залізничні пункти пропуску:

  • Виборг (Ленінградська область);
  • Вяртсиля та Люття (Карелія);
  • Санкт-Петербург-Фінляндський (Санкт-Петербург);
  • Світогорськ (Ленінградська область).

На російсько-естонському кордоні залізничний рух припиниться через пункт пропуску Печори-Псковські у Псковській області.

На ділянці кордону між Росією та Латвією під закриття потрапив пункт пропуску Питалове, який також розташований у Псковській області.

Фото: розпорядження РФ про зупинку руху через пункти пропуску (росЗМІ)

Фото: розпорядження РФ про зупинку руху через пункти пропуску (росЗМІ)

МЗС Росії офіційно надішле повідомлення Гельсінкі, Таллінну та Ризі про ухвалене Москвою рішення.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що є країни НАТО, які почуваються вразливішими. Він назвав такими Естонію, Латвію та Литву, на адресу яких російський диктатор висловлює погрози.

Зазначимо, американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донаг'ю заявив, що США не кинуть європейських союзників напризволяще у разі вторгнення РФ в країни Балтії.

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Російська ФедераціяЛатвіяЕстоніяФінляндія