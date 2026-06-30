Росія закриває пункти пропуску на кордонах з трьома країнами НАТО

Росія з 1 липня тимчасово призупинить рух через залізничні пункти пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне розпорядження російського уряду оприлюднило ТАСС.
"Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року рух людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон РФ на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації за переліком згідно з додатком", - сказано в документі.
Зокрема, на російсько-фінській ділянці кордону роботу зупинять такі залізничні пункти пропуску:
На російсько-естонському кордоні залізничний рух припиниться через пункт пропуску Печори-Псковські у Псковській області.
На ділянці кордону між Росією та Латвією під закриття потрапив пункт пропуску Питалове, який також розташований у Псковській області.
МЗС Росії офіційно надішле повідомлення Гельсінкі, Таллінну та Ризі про ухвалене Москвою рішення.
Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що є країни НАТО, які почуваються вразливішими. Він назвав такими Естонію, Латвію та Литву, на адресу яких російський диктатор висловлює погрози.
Зазначимо, американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донаг'ю заявив, що США не кинуть європейських союзників напризволяще у разі вторгнення РФ в країни Балтії.