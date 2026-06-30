Россия закрывает пункты пропуска на границах с тремя странами НАТО

"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение людей, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу РФ на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

В частности, на российско-финском участке границы работу остановят следующие железнодорожные пункты пропуска:

Выборг (Ленинградская область);

Вяртсиля и Люття (Карелия);

Санкт-Петербург-Финляндский (Санкт-Петербург);

Светогорск (Ленинградская область).

На российско-эстонской границе железнодорожное движение прекратится через пункт пропуска Печоры-Псковские в Псковской области.

На участке границы между Россией и Латвией под закрытие попал пункт пропуска Пыталово, также расположенный в Псковской области.

Фото: распоряжение РФ об остановке движения через пункты пропуска (росСМИ)

Фото: распоряжение РФ об остановке движения через пункты пропуска (росСМИ)

МИД России официально пришлет сообщения Хельсинки, Таллинну и Риге о принятом Москвой решении.